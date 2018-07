VIDÉO - Mojito, pina colada... Les produits au goût de cocktails alcoolisés dans le viseur des addictologues

"C'est tout nouveau, mais ça fait référence à un cocktail, donc on n'en achète pas, explique cette maman accompagnée de ses deux enfants. Cela prête déjà à confusion par rapport à un cocktail." Du côté des professionnels de santé, l'interrogation et les doutes sont également très forts. "Le risque pourrait s'appeler 'risque Madeleine de Proust', souligne William Lowenstein, président de SOS Addictions. C'est à dire que quand on habitue un enfant à un goût et que ce goût est agréable, il va rester toute la vie. Bien sûr, ces bonbons sont sans alcool mais par contre l'idée est : 'quand vous serez grands, gardez ce goût et surtout retrouvez-le avec du vrai alcool."