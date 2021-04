Un employeur peut-il obliger un salarié à télétravailler toute la semaine ? Le 20H vous répond

Au menu du jour : je suis assistante maternelle, puis-je continuer à garder des enfants ? Ai-je le droit d'aller chercher ma nouvelle voiture à plus de 30 km de chez moi ? Puis-je aller chercher un chiot acheté à plus de 10 km de chez moi ? Mon employeur peut-il m'obliger à télétravailler cinq jours par semaine ? Justine Corbillon répond à ces questions, sur le plateau de Gilles Bouleau, dans la vidéo en tête de cet article. Depuis le début de la crise sanitaire, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond".

En tant qu'assistante maternelle, peut-on continuer à garder des enfants ?

Oui. Que ce soit à domicile ou dans des structures dédiées, les assistantes maternelles peuvent continuer à exercer leur métier. La règle est pas plus de 10 enfants en même temps. C'est pour cela que les micro-crèches restent ouvertes.

A-t-on le droit d'aller chercher sa nouvelle voiture à plus de 30 km de chez soi ?

Oui, cela fait partie des dérogations. Il faut cocher la case "convocation judiciaire ou administrative". Vos démarches ne pouvant être à distance, c'est le cas pour l'achat d'un véhicule. Il vous faudra en plus de la dérogation un justificatif du concessionnaire avec papier et date, et cela devrait rouler.

Peut-on aller chercher un chiot acheté à plus de 10 km de chez soi ?

Oui et là on va faire des heureux : on peut aller le chercher en cochant la case "consultation et soin".

Un employeur peut-il obliger à télétravailler cinq jours par semaine ?

Oui, le code du travail prévoit qu'en période de pandémie, votre employeur puisse imposer au salarié du 100% télé-travail. Depuis janvier, il est possible de revenir au bureau un jour par semaine, mais il faut se mettre d'accord avec votre employeur et il peut refuser.