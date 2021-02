Mont-Blanc : bataille au sommet entre la France et l’Italie

La carte de cette nouvelle aire est présentée à la presse. Stupeur en Italie, comme le confirmera l'arrêté publié quelques mois plus tard par le préfet de la Haute-Savoie. La zone de protection inclut trois secteurs, qui, pour l'Italie, appartiennent à son territoire. La polémique est vieille de 160 ans. Dans trois zones de seulement quelques kilomètres carré, la France et l'Italie ne sont pas d'accord sur la frontière. Les cartes françaises incluent les dômes du Goûter, l'intégralité du Mont-Blanc, et le glacier du Géant à notre territoire. Mais pour les Italiens, ces trois secteurs sont en Italie. Pas d'habitant, de la glace et de la neige, ni or ni pétrole, le conflit est symbolique. Après ce nouvel épisode, la France est accusée par les Italiens d'avoir envahi leur pays. À la tête du combat, l'extrême droite italienne. Au cœur de cette polémique, qui prête généralement à sourire, le Mont-Blanc et ses 4 809 m. Les écoliers français apprennent qu'il est entièrement en France, pour les petits Italiens, la frontière passe au sommet. Il est donc franco-italien.