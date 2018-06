VIDÉO - Morlaix inondé après un énorme orage, aucune victime à déplorer "pour l'heure"

En moins d'une heure, les Morlaisiens ont eu de l'eau jusqu'à la ceinture. Ce dimanche après-midi, alors qu'une vaste dépression venue de l'ouest arrivait sur la France, des pluies diluviennes se sont abattues vers 15h30 sur Morlaix, dans le Finistère, inondant le centre-ville de cette cité de 15.000 habitants.





En début de soirée, la préfecture avait annoncé la mise en place d'une cellule de crise, réunissant les différents services concernés, et le déploiement d'hébergements d'urgence pour les personnes qui pourraient en avoir besoin. "Plusieurs personnes en difficulté ont été secourues, et une personne âgée est recherchée", s'inquiétait la préfecture, citée par Le Télégramme. Dans un nouveau communiqué, ce lundi, la préfecture se faisait plus rassurante, assurant que "pour l'heure, aucune victime n'est à déplorer, ni parmi la population in parmi les nombreux effectifs engagés pour gérer la crise".