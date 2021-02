Chiens dangereux : méfiez-vous des apparences

Les chiens dangereux ne sont pas forcément ceux aux dents les plus acérées. Alors que les chiens d'attaque (American Staffordshire terrier, pit-bull, Mastiff, Tosa) et les chiens de garde et de défense (Rottweiler) sont très redoutés, une étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire et alimentaire (Anses), publiée ce lundi, montre que les chiens mâles et adultes seraient plus agressifs que les autres.

Le niveau de dangerosité d'un chien dépendrait alors de diverses raisons, indépendamment de la race : sevrage trop précoce, contact avec l'humain trop tardif, conditions de vie difficiles, mauvaise éducation ou encore état de santé délétère seraient à l'origine de comportements agressifs, énumère auprès de TF1 Matthieu Schuler, directeur général délégué au pôle science de l'Anses.

L'Institut de Veille Sanitaire va plus loin en indiquant que les chiens préférés des Français seraient les principaux responsables des 10.000 morsures recensées en France chaque année : 18% des bergers allemands, 16% des labradors et 10% des Jack Russell auraient déjà mordu un individu, contre seulement 4% des pit-bulls. Ainsi, "il n'y a pas de race plus dangereuse que d'autres", résume Julie Chiron, coordinatrice de l'expertise.