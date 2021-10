Mort de Bernard Tapie : comment la presse lui rend hommage

La Une de La Provence était sans doute celle la plus attendue. Le groupe de presse en partie détenu par Bernard Tapie révèle un titre aux allures de révérence avec "Adieu Boss" et lui consacre une édition spéciale de 58 pages. A l'intérieur, on trouve une lettre signée Emmanuel Macron qui rend un hommage appuyé à l'homme d'affaires, à sa force, sa volonté et sa rage de vaincre.