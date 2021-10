Mort de Bernard Tapie : quatre ans de combat acharné contre le cancer

Automne 2017, on découvre Bernard TAPIE marqué physiquement par les traitements. Il souffre d’un cancer de l’estomac, le dit publiquement et n’hésite pas à secouer les biens portants. “Quand vous avez le bol de vous réveillez en n’ayant rien qui atteint votre santé, votre capital santé, dites-vous bien que la vie est belle”. Un appel à l'optimisme venant d’un homme qui a mené un combat féroce. Tout le monde lui reconnaît cela. “J’ai trouvé que c’était un homme fort qui se battait. Quelque soit ce qu’on pense de lui, il s’est battu, il s’est toujours battu. Et je trouve cela plutôt bien”.

Bernard TAPIE se voulait un malade comme les autres, tout en reconnaissant sa singularité. «Y’a pas de surhomme. Je suis comme tout le monde avec des moments de déprime, des moments de grande souffrance. Mais la différence, c’est quand je suis très mal et j’appelle Gilles Bouleau, je lui dis : “Gilles, on ne peut pas reporter ?” Et là, vous dites : “Ce n’est pas possible. On a tout en place”. Je lui dis : “OK, j’arrive”. Et puis, je suis content d’être là».