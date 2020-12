Mort de Valéry Giscard d'Estaing : l'émotion des Français

Au Parlement, une minute de silence a été observée. "Je lui rendais visite chaque année. Et son intelligence fulgurante me frappait à chaque rencontre, encore il y a quelques mois", rappelle avec émotion Gérard Larcher, président du Sénat.

François Hollande voulait saluer un homme d'Etat novateur. "C'était ça son intention : plus simple, plus vraie, plus disponible, et montrer que la présidence française est moins protocolaire", décrit l'ancien président de la République (2012-2017). Nicolas Sarkozy, lui, retient un Valéry Giscard d'Estaing "qui aura toute sa vie oeuvré au renforcement des liens entre