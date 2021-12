Mortiers d'artifice : des ventes plus encadrées

“On ne vend pas ça aux particuliers, c'est clair. On a quand même des gros diamètres. Plus c'est gros, plus c'est dangereux et plus ça a de la puissance. Le patron des lieux le reconnaît lui-même, certains de ses clients n'ont vraiment rien d’artificier professionnel. “Des gamins de 18 ou 20 ans qui viennent en acheter une dizaine comme ça par exemple pour, pour nous, ça c'est suspect”.

Depuis lundi, le ministère de l'Intérieur réclame donc au commerçant de signaler tout comportement jugé anormal. Par exemple, un client qui refuse de donner sa carte d'identité ou de dire pourquoi il achète ses produits pyrotechniques. Autre cas de figure à dénoncer : le refus de payer autrement qu'en espèces. “Si on nous demande de fournir toutes ces indications qui seront dans nos fichiers, on les transmettra forcément. On ne fait pas partie de la police non plus et on ne peut pas déterminer la véracité de leur dire”.