VIDÉO - Moselle : des collégiennes obtiennent le droit d'avoir... de la raclette à la cantine

"À la base, on n’imaginait pas que ce serait accepté, on voulait juste faire rire" et "on l’aurait oublié deux semaines après", expliquent Lucile et Rafaële, deux élèves de ce quatuor de collégiennes en classe de 4ᵉ, un collectif baptisé "Rerc", "Rires et raclettes chantants". "Et puis on s’est rendu compte que ce n’était pas le cas."

Pour accéder à leur demande, le principal leur a demandé de chanter leur hymne à la raclette pendant la récréation, aux paroles inspirées : "En chaussette ou en claquette, j'aime la raclette... avec elle c'est la fête, j'aime la raclette". Mais il a ensuite fallu organiser le repas en demandant de l'aide aux parents d'élèves.

"Du point de vue logistique, on a essayé de trouver quelques solutions, car notre souci principal était de ne pas pouvoir utiliser des appareils à raclette distribués dans le commerce, c’était impossible", explique le directeur Christophe Forrler.