Les couacs du premier péage sans barrière de France

Une première dans l’Hexagone et un outil d’expérimentation en vue de son déploiement dans les prochaines années, l’objectif étant de supprimer les bouchons sur certains tronçons très utilisés pour les déplacements domicile-travail. Mais ce nouveau système, censé faciliter la vie des automobilistes, est loin de faire l'unanimité. "On perd plus de temps qu’avant", observe un autre, qui préfère se rendre à la borne pour effectuer son paiement plutôt que de s’équiper du fameux badge. "J’étais contente de voir les gens aux guichets. Et maintenant, il n’y a plus personne", regrette une automobiliste. "Avant, on passait et on donnait 1,30€. Maintenant, c’est le bordel !" s'exclame-t-elle.

Certes, le système fluidifie le trafic, mais les dysfonctionnements se révèlent nombreux, et ce quel que soit le moyen de paiement. En conséquence, les contraventions se multiplient. "La machine pour effectuer le paiement ne marche qu’une fois sur trois", déplore un conducteur. D'autres crient au racket face à un système qu'ils disent "défaillant". "On reçoit 75 euros d’amendes, alors qu’on a payé le montant du péage, qui est de 1,30€", fulmine une automobiliste, qui emprunte quotidiennement ce tronçon d'autoroute. À l'origine, l'amende est de 20 euros. Mais en cas d'oubli de paiement, elle passe directement à 75 euros. "On entend le 'bip' lorsqu’on passe alors forcément, on ne s’attend pas à recevoir une amende", assure une autre.

Et pour certains, le montant du préjudice atteint des sommets. "J’ai quinze contraventions, pour un montant total de 1200 euros. Et je les conteste toutes sans exception", soutient un usager. D'autant que la Société des autoroutes du nord et de l'Est de la France (Sanef), qui exploite ce portique sans barrière, n'envoie plus de lettres de rappel... En réaction, un collectif s’est constitué sur les réseaux sociaux et une pétition a même été mise en ligne pour demander à la Sanef "de revoir l'indemnité forfaitaire et pour toutes les personnes n'ayant pas reçu de rappel une annulation de l'indemnité forfaitaire". Elle a été signée par plus de 600 personnes, pour l'heure.