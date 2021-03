Mosquée de Strasbourg : ce qu’il faut savoir sur la subvention polémique

Ces accusations sont balayées par l'association en charge du chantier. "On commence à avoir l'habitude, c'est ce qui est très grave, d'un acharnement. On n'a aucun lien politique ni en France, ni à l'étranger", selon Eyûp Sahin, président de l'association Millî Görüs dans le Grand Est.

Malgré toutes ces questions, la ville de Strasbourg a décidé d'octroyer une subvention publique de deux millions et demi d'euros et provoquer les foudres du ministre de l'Intérieur. "Gérald Darmanin pose un certain nombre de questions. Ça signifie qu'il remet en cause le droit local", déclare la maire.