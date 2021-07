Moustiques : comment les faire fuir !

Les moustiques sont la plaie de vos étés. Alors quand on vous demande ce qui les attire vraiment, une réponse revient souvent : du sucre dans le sang ou la peau sucrée. Mais ce qui attire les moustiques, ce sont surtout les odeurs, la vôtre, celle de votre corps. "Il y a des personnes qui sont plus piquées que d'autres, notamment parce qu'on n'a pas tous la même odeur. On a donc une signature olfactive individuelle et c'est comme une empreinte digitale", précise un chercheur.