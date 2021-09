Moustiques : pourquoi prolifèrent-ils encore en automne dans certains départements ?

Phénomène exceptionnel en ce début d'automne, les moustiques n'ont jamais été aussi nombreux. Notamment dans le Nord où ils prolifèrent. Preuve en est : le JT de 20H est allé à la rencontre de Lillois dans un parc et quasiment tous souffrent de piqûres. "Sur les mains, sur les bras", précise une jeune fille. "Par soir, j'ai entre cinq et dix nouvelles piqures. Je n’ai pas réussi à dormir à cause de ça", renchérit un autre habitant.

Résultat, depuis quelques jours, le Nord a été placé en vigilance orange pour piqûres et prolifération inhabituelles. Ce qui signifie que toutes les communes sont touchées par les moustiques. D'ailleurs, dans certaines pharmacies, on n'a jamais vendu autant de solutions contre les nuisibles en cette période. Des répulsifs pour éviter de se faire piquer, jusqu'aux crèmes apaisantes. "Avant, c’était un peu décalé, on avait plus de demandes pendant l'été et un peu moins en septembre et là, c'est l'inverse", explique Arthur Delemar, pharmacien.

Pour Michel Collin, entomologiste, les raisons sont multiples, à commencer par un été très pluvieux dans beaucoup de régions. Le Nord a par exemple enregistré une humidité record avec une hausse de 25% par rapport à d'habitude. "Si le facteur eau est omniprésent, automatiquement il y a recrudescence et dans ces cas-là il y a reproduction. Plus vous aurez de matière à les nourrir, plus vous aurez de matière à les reproduire et donc des quantités de moustiques", analyse-t-il.