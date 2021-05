Muguet : un brin d'espoir pour tous

Tôt ce matin à Montreuil, le muguet recouvrait les stands. Des vendeurs à la sauvette, en passant par la Protection civile, jusqu'au Parti communiste, chacun proposait les petites clochettes blanches, emblème du 1er mai. Pour le PCF et ses partisans, le muguet, c'est tout simplement un acte militant. Pour d'autres, c'est l'occasion d'un petit cadeau. "C'est pour ma femme et mes filles".

L'an dernier, crise sanitaire oblige, la vente de muguet avait été interdite. Elle est de nouveau autorisée, avec un prix stable autour de 1,50 euros le brin. Son commerce est soumis à une grande règle : pas plus de six personnes par étalage. "On a mis à disposition une boite de masque et du gel hydroalcoolique pour désinfecter les mains", détaille Julien Dumon, de la protection civile.