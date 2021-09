Multiplier par deux le salaire des enseignants serait-il possible ?

Considérant que le personnel serait augmenté de 20% par an pendant 5 ans sur un quinquennat, donc ça fait bien un coût cumulé de 150 milliards, voire un tout petit peu plus. C'est ce qu'on a trouvé aussi avec nos propres calculs. Un chiffre que ne souhaite pas commenter les équipes d'Anne Hidalgo, qui n'avait pas encore budgété la mesure. Au bout de 5 ans, la masse salariale de l'Éducation nationale ferait plus que doubler. Cela représenterait quatre fois le budget actuel du ministère de l'Intérieur, et même huit fois celui du ministère de la Santé.