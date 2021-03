Musher, une activité qui a du chien

Cette année, la compétition Lekkarod a été maintenue malgré la pandémie. La dernière ligne droite de cette course internationale de chiens de traîneau se déroule ce dimanche. L'occasion pour Solène Chavanne de revenir sur le parcours d'un musher, Valérie Maumon. Mère de trois enfants, elle a tout quitté il y a quinze ans pour vivre sa passion qui est le mushing. Et dans cet univers très masculin, elle dénote un peu. En effet, elle est très maternante avec ses huskies qu'elle considère d'ailleurs comme ses propres enfants. Selon elle, c'est ce lien fusionnel qui rend ses chiens très performants. "Ma plus grande fierté, c'est de prendre du plaisir et de toujours rester sur cette notion avec mes chiens. Je suis toujours fixée sur leur bien-être et leur capacité", a-t-elle précisé.