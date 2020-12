Musiciens, étudiants... ils donnent de leur temps pour aider les autres

À Beaune (Côte d'Or), les habitants sont invités à donner une heure de leur temps pour aider les plus démunis. Guillaume, 29 ans, prend des nouvelles des personnes âgées depuis le reconfinement. Il est au chômage partiel et souhaite apporter son aide bénévolement. Un appel par solidarité qui réconforte les retraités. "On est bien plus seul qu'en temps normal. Même un coup de téléphone, ça fait plaisir", témoignent certains.