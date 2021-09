Napoléon : avec les grognards de la grande armée

À cheval, à pied, en cadence... Ils étaient plusieurs centaines, venus de toute l'Europe, pour partager leur amour de l'histoire et bien souvent leur admiration pour Napoléon. “Je trouve que les gens qui font le spectacle se donnent beaucoup de mal”. Comme échappés d'un livre d'histoire, ce qu'on appelle des reconstituteurs ont commencé leur journée de façon moins solennelle sur le marché. “Ça fait des clients un peu pas comme les autres”. Et sous l'œil de vendeurs plutôt incrédules, pas question de se priver de quelques emplettes.

Ces passionnés sont ici pour faire découvrir la vie du soldat sur le front, ses repas et sa musique. Le premier empire comme si vous y étiez. “C'est très beau, mais je n'aurais pas voulu être à leur place”. Un conseil surtout : ne leur dites pas qu’ils sont déguisés ! “Ah non non pas du tout, ce n’est pas un déguisement et on va dans le détail. Les coupes réglementaires sont respectées, c’est suivi à la lettre. Drap de laine fabrication française, l’uniforme fabrication française, mis à part le fusil qui est une copie pakistanaise”. Du drap de laine qu'il fallait assumer ce samedi, sous quasiment 30°.