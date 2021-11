"Si tu t'approches, ils menacent de sauter à l'eau" : les pêcheurs de la Manche désemparés face au drame des migrants

Depuis un an, à chaque sortie en mer, les pêcheurs croisent ainsi de plus de plus d'embarcations, vides ou remplies. "Il nous est déjà arrivé de passer à côté des bateaux... Si tu te rapproches d'eux, ils menacent de sauter dans l'eau. Malheureusement, tu ne peux pas faire grand-chose… juste les accompagner et les regarder. Puis leur souhaiter bonne chance", confie Jérémy Lhomel.

Pour les pêcheurs cependant, il est impossible de s'habituer à un tel sentiment d'impuissance, et l'émotion est d'autant plus grande que la situation semblait prévisible. "C’est de la tristesse, on pense aux enfants, on pense à tout le monde et on pense déjà au périple qu’ont fait ces gens-là pour partir de leur pays, pour arriver d’où ils sont… pour finir noyer dans la Manche. Franchement, il faut que ça cesse", appelle Christophe Lhomel.