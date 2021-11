VIDÉO - Naufrage de migrants : pourquoi autant de tentatives de traversées vers l'Angleterre depuis Calais ?

Car cette ville portuaire n'est qu'à quarante kilomètres des côtes anglaises, où il est réputé plus facile de trouver du travail. Le tunnel sous la manche étant ultra-sécurisé, c'est par la mer que ces hommes et ces femmes essayent de traverser, souvent au péril de leur vie.

Comme une équipe de TF1 avait pu le filmer le 8 novembre dernier, les traversées débutent à l'aube, afin d'éviter les contrôles de police. Une cinquantaine de personnes s'entasse alors dans des embarcations de fortune, obligeant parfois à écoper avant même que le moteur démarre.

Des traversées peuvent partir de n'importe quel point sur la côte. Or, les plages françaises sont vastes. S'étendant sur 150 kilomètres jusqu'en Belgique, il est impossible pour les policiers de surveiller l'intégralité des côtes 24h/24. "On a vraiment besoin de renfort sur place et les effectifs qui viennent des départements limitrophes ne suffisent pas aujourd'hui et mettent en péril aussi l'opérationnalité dans les autres départements", juge Dominique Le Dourner, secrétaire national du syndicat policier "Unité SGP POLICE FMSI-FO".