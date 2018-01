VIDÉO - NDDL : le grand nettoyage de la "route des chicanes" a commencé

Dans la matinée, des opposants se déplaçant à pied, munis de pelles, de sacs-poubelles et de gants, ont passé les passages filtrant aux deux extrémités de la "route des chicances", au carrefour des Ardillères, à NDDL, et au bois Rignoux, à La Pâquelais. Des agriculteurs avec leurs tracteurs, souvent munis de remorques et de bennes, se sont également rendus vers le lieu de rendez-vous. Un cortège sollicité par les caméras et micros des journalistes, parqués à l'entrée du site, sous la bruine et le vent.





"Revenez demain!", leur a lancé Geneviève Coiffard, membre de la coordination des opposants. "Il faut que ce soit un moment privé du mouvement antiaéroport", a-t-elle ajouté. "Il y a du travail", a admis à l'AFP Vincent Delabouglise, membre du collectif d'organisations agricoles Copain 44, sans préciser le nombre de tracteurs et remorques nécessaires pour "débarrasser ce qu'il y a à débarrasser". "C'est une opération collective. On a décidé de ne pas communiquer là-dessus, on vous demande de respecter ça", a-t-il justifié. Le projet d'aéroport "n'a plus lieu d'être, donc il faut nettoyer. Y'a du boulot", a souligné pour sa part Madeleine, une habitante de Fay-de-Bretagne, "souvent passée" sur cette route D281.