Neige dans les Alpes : risque d'avalanche et perturbations sur les routes

Plusieurs départements sont en vigilance orange après les fortes chutes de neige de ces dernières heures. Dans les stations, les pisteurs ont travaillé toute la journée avec de nombreux explosifs. Et sur les routes, la montée est compliquée.

La journée galère a commencé pour ces automobilistes dans la vidéo en tête de cet article, surpris par la neige sur l'Autoroute A 43 entre Sainte-Hélène-sur-Isère et Albertville. Il est impossible d'aller plus loin sans mettre les chaînes. Dans le froid et sans gant, certains sont en colère. Trente-cinq kilomètres plus loin, à Megève (Haute-Savoie), en raison d'un fort risque d'avalanche évalué à 5 sur une échelle de 5, la mairie incite une quinzaine d'habitants à évacuer leur domicile jusqu'à nouvel ordre.

"On prend des précautions, on barricade. On informe les gens pour qu'ils n'aillent pas dans le secteur, pour qu'ils ne s'exposent pas à finir ensevelis sous la neige, si toutefois, l'avalanche venait à partir", explique Laurent Socquet, maire adjointe (SE) de Megève, délégué à la sécurité et des espaces publics.

En Haute-Savoie comme en Savoie, il faut purger la montagne d'une neige qui n'en finit plus de tomber. "On a des accumulations dans les pentes. Donc, les avalanches peuvent partir toutes seules, sans prévenir" met en garde René Hudry, chef de secteur et pisteur secouriste - Les Belleville, les Menuires (Savoie). À 1 850 m d'altitude, ces pisteurs secouristes déclenchent des avalanches par précaution sur le domaine skiable des Menuires. Le risque d'avalanche reste fort pour ce week-end. Avec le retour du beau temps, une extrême prudence est recommandée à tous ceux qui se déplacent en montagne.

TF1 | Reportage A. Matisse, C. Buisine

