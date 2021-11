Neige et verglas : onze départements en alerte

Une neige qui arrive avec au moins deux semaines d’avance. Déjà onze départements en vigilance orange. Attention si vous habitez dans le Pyrénées, dans le Massif central ou dans les Alpes, les précipitations pourraient être conséquentes la nuit prochaine.

Les chutes de neige ont été généreuses. Une vingtaine de centimètres dans la nuit à Gérardmer, dans les Vosges, plus quelques flocons encore en fin de matinée. Mais voilà, à cette époque de l'année, les remontées sont encore à l’arrêt et les dameuses n’ont donc rien damé. Le champ de neige n’est accessible qu’aux randonneurs et aux plus courageux.

Toute l'info sur Le WE

Alors, on a bien sûr déblayé, profité aussi, et même apprécié. Il y a des touristes mexicains ou d’autres qui ont simplement fait deux heures de route pour voir cette première neige. Dans les Hauts-de-France, il ne sera tombé que quelques centimètres. de quoi changer le décor, perturber la circulation et annoncer un hiver qui approche. Mais au petit matin, le mélange neige fraîche et soleil a toujours proposé des images éclatantes, comme en Auvergne.

Une neige surprise qui pose toujours les mêmes problèmes à ceux qui ont l’habitude et aux autres. Avec le froid qui s’installe et les chutes de neige qui s’annoncent, ces plaisirs et ces désagréments devraient se prolonger dans l’est du pays, au moins jusqu’à mercredi prochain.

T F1 | Reportage L. Hauben, E. Payro, E. Vinzent

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.