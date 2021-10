Noël : 14 000 colis envoyés aux soldats français sur le terrain

Dans chaque colis préparé par les lycéens, il y a des fruits secs et un thermos pour réchauffer le Noël des soldats français. Et les dessins d'enfants permettront de réchauffer leurs cœurs. Les 14 000 colis préparés ici seront envoyés aux militaires participant à des opérations à l'étranger. "La plus grande majorité d'entre eux iront en Afrique, en Jordanie, en Irak et au Qatar", explique le commandant Moulay-Rachid Zine Eddine. Une partie des colis est aussi réservée aux soldats mobilisés dans l'Hexagone sur l'opération Sentinelle.