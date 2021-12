VIDÉO - Noël : ces calendriers de l’Avent dont le contenu coûte... plus cher que la boîte

24 moules à gâteaux, 24 chaussettes, 24 bijoux... Les marques ne manquent pas d’idées à l’approche de Noël. Les calendriers de l’Avent ne sont plus destinés qu’aux enfants et les commerçants ciblent désormais les jeunes adultes, avec des contenus qui représentent parfois un coût plus élevé que celui de la boîte qui les renferme.

Exemple dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article avec celui confectionné par une enseigne de bijouterie. "Le calendrier de l’Avent est à la vente à 59,90 euros, sachant que si vous faites la somme de la valeur des produits qui le composent, on est à 249 euros. Et puis, pour l’une de nos clientes, il y aura une surprise puisqu’on a glissé sur la case du 24 décembre un diamant naturel", montre André Segura, directeur général de la bijouterie Maty.

Le pari des marques : vendre du rêve et rogner sur leur marge pour faire découvrir les nouveaux produits mis sur le marché, et ainsi booster les ventes. Il y en a pour tous les goûts. Découverte et loisirs, aliments fitness, capsules de café inédites, sachets de thé aux saveurs de Noël, box de fromages et même… friandises pour son compagnon à quatre pattes. Les calendriers rencontrent un grand succès. Beaucoup sont en rupture de stock.