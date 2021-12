VIDÉO - Suivez en direct la tournée du Père Noël

Que ce soit sur le site de Google ou celui du Norad, le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord qui utilise son système de radars, de satellites et de caméras pour le traquer, le départ du Pôle Nord est prévu pour 11h et les conditions météo sont bonnes. L’occasion, pour les plus pressés, d’observer les derniers préparatifs du Père Noël et de ses lutins qui voyageront masqués cette année. Un accessoire indispensable en pleine pandémie, qui a valeur d’exemple pour les plus petits. À Tavel, dans le Gard, la fine équipe trouvera, en plus des habituels petits gâteaux et du verre de lait laissés près du sapin, du gel hydroalcoolique. Objectif ? "Éviter la propagation du virus".