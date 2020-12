Noël à Saint-Martin-Vésubie : la solidarité à la fête

Quelques notes d'espoir résonnent enfin à Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes). Qui aurait cru ça il y a deux mois ? Les illuminations et l'esprit de Noël sur la place du village. "Saint-Martin n'est pas mort. On veut le faire vivre, on veut montrer qu'on est là", déclare un habitant. Dans la vallée de la Vésubie, des milliers de tonnes de terres et de roches sont encore à extraire. Les infrastructures touristiques qui faisaient vivre le village ont, elles aussi, été englouties. Beaucoup ont perdu leur emploi et ont dû s'adapter. Comme Thierry Ingigliardi, moniteur de ski de fonds l'hiver, il restera conducteur d'engin pour aider.