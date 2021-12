Noël : à une semaine du réveillon, êtes-vous prêt ?

Chez un boucher ce vendredi matin, plusieurs clients ont en main la liste des courses de Noël. Et à une semaine du grand jour, beaucoup sont prévoyants. Le menu est déjà prêt. "Entrée Saint-Jacques, poularde de Bresse, fromage et bûche", raconte une passante. "Si on veut avoir les produits que l'on désire, il faut s'y mettre maintenant", a-t-elle rajouté. Cependant, il y a aussi les aventuriers. Ceux qui vont s'y prendre au tout dernier moment. "On a encore une semaine", "je ne suis pas prête matériellement. Mais je crois que ça se décide trois jours à l'avance", lancent certains d'entre eux.