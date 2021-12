Noël : ces sujets hautement inflammables qu'il vaut mieux éviter au dîner de famille

Numéro 1 : la politique

"C'est la meilleure façon de se fâcher". "Moi qui suis quelqu'un de très sincère, peut être très trash dans ma façon très directe de dire les choses, ça peut être très virulent et violent". "En famille, on n'est pas forcément d'accord, mais ça ne suscite pas de dispute. Mais c'est quand même un sujet à éviter". Pourquoi ? Une partie de la réponse se trouve dans le documentaire "Autocritique 68-98" tourné il y a un demi-siècle. Mai 68 vient d'avoir lieu et lors du dîner s'opposent systématiquement les parents, plutôt calmes, et les jeunes qui s'enflamment.