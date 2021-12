Noël : chacun cherche sa bûche

Lorsqu'elle est prête la génoise, une pâte à biscuit légère doit être étalée le plus régulièrement possible. Après dix minutes de cuisson, le biscuit est prêt à être roulé. Un sirop de sucre vanillé la rend plus moelleuse. Elle est désormais prête à être garnie de crème de marrons. Enrobée d'une ganache vanille et chocolat blanc, notre bûche prend joliment forme et le résultat est plutôt concluant.