Noël dans 50 jours : êtes-vous prêts ?

Terminé les citrouilles d'Halloween, sur le marché de Sète ce vendredi matin, on achète déjà les oranges du père Noël. Le compte à rebours a commencé, plus que 50 jours avant les fêtes. "On prépare les menus, on demande un peu aux enfants ce qu'ils veulent manger. Puis il y a les surprises aussi ! Il y a le sapin, j'ai commencé à regarder ce qui manque au niveau des guirlandes", s'excite Christelle.