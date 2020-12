Noël et Saint-Sylvestre : les fêtes maintenues mais sous conditions

Vous rêviez d'un passage à la nouvelle année sur les Champs-Élysées pour enterrer une bonne fois pour toute 2020 et son lot de mauvaise nouvelle ? N'y comptez même pas. Cette année, le champagne et les cotillons se feront à la maison et si possible à six adultes maximum. Le couvre-feu de 21h à 6h du matin s'appliquera également pour la nuit de la Saint-Sylvestre. À en croire les personnes croisées à Paris, la mesure sera diversement respectée.