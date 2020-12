Noël préservé : "Je vais pouvoir voir mes enfants", se réjouit-on à Tarbes

Alors que la ville de Tarbes revêt ses habits de fête, les habitants se réjouissent de pouvoir se déplacer pour Noël et retrouver leurs familles. C'est un vrai soulagement pour eux. Néanmoins cette année, les festivités du 24 et 25 décembre resteront très encadrées. Avec plus de 200 cas pour 100.000 habitants, le département des Hautes-Pyrénées est l'un des plus touchés par l'épidémie de coronavirus. On compte ainsi y rester en communauté.