Quel nombre maximum de convives pour le Réveillon ? Le 20H vous répond

Peut-on louer une salle pour fêter la Saint-Sylvestre ?

Non si on s’en tient au discours présidentiel : tous les événements festifs dans les salles à louer seront interdits, a indiqué Emmanuel Macron mardi soir. Donc pas de réveillon en salle, et ce quel que soit l’organisateur, mairie, association ou particulier. N’imaginez pas non plus aller trinquer avec vos amis sur le trottoir, le président l’a précisé : les rassemblements sur la voie publique ne seront pas tolérés. Donc pas de coupette sur les Champs-Elysées !

Pourra-t-on utiliser encore l'ancien modèle des attestations ce week-end ?

Non, car certains motifs de l’attestation vont changer, comme la promenade et le sport qui seront désormais limités à 3h et 20 km. Quant à ceux qui voudraient corriger leur attestation manuellement, mauvaise idée, les forces de l’ordre détestant les ratures, vous risquez d’être soupçonné de vouloir frauder…