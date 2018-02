VIDEO - "Non, nous ne sommes pas là pour une promo Nutella" : dans le métro, des rames bondées et des Franciliens exaspérés

Côté métro et RER en revanche, il assure que tout fonctionne. "Depuis deux jours, on est en période de crise neige : toutes les nuits, on fait rouler des trains, on maintient le courant sur nos lignes, nos agents de maintenance sont mobilisés toutes les nuits. C’est pour ça que les réseaux ont pu démarrer normalement." Il évoque cependant "quelques difficultés sur certaines lignes", en raison du personnel, habitant souvent en banlieue, "qui ne pouvait par arriver pour prendre leur service". Par ailleurs, même si le trafic fonctionne globalement bien, "comme il y a eu report du trafic bus et routier sur le réseau souterrain, malgré un service quasi normal, on avait beaucoup de voyageurs sur le réseau."





Des problèmes pour certains chauffeurs pour pouvoir prendre leur service aux alentours de 4 h du matin à cause des routes enneigées, c'est aussi la raison invoquée par Guillaume Pépy, PDG de la SNCF, qui a eu ce mercredi matin un mot, de soutien pour les usagers des transports.