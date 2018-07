VIDÉO - Nos astuces pour surprendre avec des glaces maison faciles à réaliser

Ainsi, découvrez la recette de la glace à la moutarde. Pour commencer, faire une crème anglaise en chauffant jusqu'à la natte deux jaunes d’œufs avec du sucre et du lait. Puis ajouter de la moutarde à l'ancienne et de la moutarde de Dijon quand c'est cuit. Préparer ensuite une tarte à la tomate pour l'accompagnement et servir frais.





Autre possibilités : une glace à la mozzarella, une glace à l'huile d'olive, des sandwiches glacés à l'ananas ainsi que des pastèques farcie à la crème glacée.