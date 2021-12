Notre-Dame : bataille des anciens et des modernes

Jusqu'au 15 avril 2019, Notre-Dame était constituée par une nef à double galerie dotée de 29 chapelles intérieures et de 37 travées. Dans le projet bâti par le diocèse, elle présenterait un éclairage plus moderne et offrirait des idées nouvelles pour s'adresser à la fois aux pèlerins et aux visiteurs du monde entier. Ce projet heurte les partisans du classicisme. Les experts craignent l'introduction d'œuvres contemporaines dans les chapelles, la modernisation de la liturgie avec des messages lumineux projetés aux murs et un bénitier construit de nos jours. Dans l'entourage du diocèse, on rétorque qu'avant l'incendie Notre-Dame était dans un piètre état et que des espaces de prière servaient de lieux de stockage.