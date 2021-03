Notre-Dame : comment sont sélectionnés les 1200 chênes pour la reconstruction de la flèche

Avant de scier, il faut d'abord grimper. Objectif : élaguer la tête pour sécuriser ensuite la chute. "Les arbres qui font cette longueur-là, pour éviter que l'arbre ne casse en tombant, on coupe une partie des banches pour que ça soit plus facile à abattre", explique Antony Jeannot, technicien ONF.

Ce chêne est l'un des plus imposants de la forêt domaniale de Bercé, avec un tronc de plus d'un mètre de diamètre et 220 ans d'âge. Ils sont huit de cette taille-là dans cette première campagne d'abattage pour Notre-Dame. "Là, on est bon, on a même 21 mètres. C'est bon pour la longueur de l'une des six pièces nécessaires pour la diagonale de la flèche", s'enthousiasme Philippe Gourmain.