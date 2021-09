Notre-Dame presque hors de danger : nos images exclusives

Un toit coulissant facilite le travail maintenant et protège l'édifice de la pluie et des infiltrations d'eau. À l'intérieur, 1 000 tonnes d'échafaudage occupent presque tout le volume. Ils sont servis à la consolidation et serviront à la reconstruction. Pour les échafaudeurs, pas le droit à l'erreur.

Après six mois de travail, l'opération s'achève. La Nef et la croisée du transept ont changé de visage. Les charpentiers font un dernier tour d'inspection avant de s'éclipser et laisser la place aux tailleurs de pierre et aux maçons. La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus.