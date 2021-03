Nouveau confinement : dans les Hauts-de-France, la population voit rouge

Ce vendredi matin, au centre-ville de La Madeleine (Nord), les habitants affirment leur ras-le-bol sur les restrictions sanitaires. La question de l'acceptabilité des mesures demandées par le Premier ministre se pose alors. Comment les accepter dans la région, un an après le premier confinement. "On nous prend pour des girouettes, ce n'est pas possible", s'exclame une dame.

Beaucoup n'ont pas compris l'organisation très pratique. Il y a par exemple le fait de pouvoir sortir de chez soi jusqu'à dix kilomètres, mais avec une attestation. Le soleil brille ce matin, mais le moral en revanche n'est pas du tout au beau fixe. L'impression d'un jour sans fin est de plus en plus forte. "On travaille, on rentre et puis, voilà, plus de vie. Pourtant les beaux jours arrivent, on devrait pouvoir en profiter", argue une passante. Ce soir à minuit commence alors une nouvelle vie dans les Hauts-de-France, avec l'espoir au moins que ce soit le dernier confinement.