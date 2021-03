Nouveau protocole sanitaire : classe fermée dès le premier cas

Les nouvelles mesures concernant les 19 départements en vigilance renforcée, un tour de vis supplémentaire, ont été annoncées par le ministre de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, seulement 3 200 classes sont fermées sur les 528 000. Un chiffre qui devrait fortement augmenter à partir de lundi. "Dans mon établissement, on a eu 15 cas positifs cette semaine qui viennent d'une douzaine de classes différente. Si la règle a dû se mettre en œuvre dès cette semaine, on aurait fermé cette classe. Et cela génère à peu près 500 élèves en isolement", indique Bruno Bobkiewicz, proviseur et secrétaire national du SNPDEN.