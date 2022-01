Nouveau protocole sanitaire dans les écoles : le grand bazar

Dans cette école en région parisienne comme partout en France, les cas se multiplient. Selon les chiffres publiés hier par le ministère de l'Éducation nationale, 47 453 élèves de la Maternelle à la Terminale étaient positifs au Covid-19. Le protocole mis en place depuis lundi est clair. Lorsqu'on décèle un cas de Covid, tous les autres élèves de la classe doivent être testés à trois reprises : le jour même, puis deux jours plus tard et une dernière fois le quatrième jour.

Trois tests en une semaine, c'est un parcours du combattant pour de nombreuses familles, un moment difficile psychologiquement pour les enfants. Seule bonne nouvelle : en cas de test antigénique positif, il ne sera plus nécessaire de le faire confirmer par un PCR. En première ligne, les enseignants et le personnel de l'Éducation nationale ne sont pas épargnés. 5 631 sont positifs. En raison de ces arrêts-maladie, 28 établissements et plus de 9 000 classes sont fermés.