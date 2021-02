Animaux de compagnie : les abandons de lapins, cochons d’Inde et furets en forte hausse

En tête : les lapins, les cochons d’Inde et les furets qui se retrouvent devant la grille de l'association dans "des cages qui ne sont même pas couvertes", selon une bénévole. "Cette année, on en a eu plus de 50, ce qui est exceptionnel", ajoute-t-elle. Celle-ci dénonce avec l’association le commerce de ces animaux par les animaleries où les petites bêtes sont en vente pour quelques dizaines d’euros seulement. Les animaux abandonnés sont alors recueillis et soignés dans des cages à la SPA avant d’être envoyés dans des refuges spécialisés comme celui d’Andrée, qui s’occupe de 274 rongeurs.

Comme la SPA, Andrée note que le nombre d'abandons a explosé l’année dernière. "En juin, juillet et août, on en a récupéré 80 d’un coup. Les cochons d’Inde, les lapins, les furets ne sont pas épargnés non plus, on en a trouvé beaucoup au bord de la route", se désole-t-elle. Elle pointe du doigt un achat non réfléchi que les particuliers regrettent après. "Ça peut dégager des odeurs parfois, il faut nettoyer la cage. C’est contraignant et ça coûte cher, environ 50 euros par mois", prévient-elle.

Même constat au refuge du Bois Sainte Apolline, à Plaisir dans les Yvelines, où les rongeurs abandonnés par leurs maîtres sont de plus en plus nombreux. "En plus de chiens et de chats, nous proposons à l’adoption des furets, lapins, cochons d’Inde, souris et récemment des gerbilles", rapporte à l’Agence France Presse Marie-Laure Caron, responsable du refuge. "Le désintérêt des enfants pour ces petits animaux qui demandent des soins et de l’attention et leur taux de reproduction élevé sont les principaux motifs des abandons de rongeurs", poursuit-elle. "Heureusement, il trouvent souvent de nouveaux maîtres. L’an dernier, 70 ont été adoptés !"