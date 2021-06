Nouveaux tarifs de la SNCF : tout ce que vous devez savoir

“Notre objectif, c’est que l’an prochain, ces cartes nous permettent de gagner 20 millions de voyages supplémentaires”, précise Christophe Fanichet, président directeur général de SNCF Voyages. Comment est-ce possible ? En proposant des tarifs plafonnés en seconde classe. Désormais, pour les trajets de moins d’une heure trente, vous payerez 39 euros maximum. Entre une heure trente et trois heures, pas plus de 59 euros. Pour les trajets plus longs, 79 euros maximum. Et cela, quel que soit le trajet ou la date à laquelle vous réservez.