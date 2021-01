Nouvel An : comment l'avez-vous fêté ?

Un peu plus loin, la soirée est bien avancée avec une tout autre ambiance pour dire au revoir à 2020. C'est en famille que ces Marseillais ont décidé de fêter la nouvelle année. Sœur, beau-frère, marraine, enfant, sont réunis pour ce Nouvel an particulier. Chez eux, on oublie la distanciation, c'est que l'une des invités, infirmière, n'est pas venue les mains vides. Elle a apporté des tests antigéniques. "On a préféré tous le faire pour passer la soirée tranquille et pouvoir faire la fête ensemble en toute sécurité", explique-t-elle. "Si on a la possibilité de faire abstraction du masque pendant quelques heures, ce n'est pas plus mal", affirme l'une de ses hôtes. Et passez la soirée à neuf adultes, un peu plus que les recommandations, mais un moment essentiel. "C'est précieux de se retrouver, c'est même vital", conclut-elle.