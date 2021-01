Nouvel An : que souhaitez-vous pour 2021 ?

Pour cette nouvelle année 2021, les vœux du Nouvel An sont nombreux. Voici un florilège de souhaits des personnes interviewées par l'équipe de TF1. "On souhaite une année un peu plus sereine, plus tranquille et avec de bonnes nouvelles", a dit un père de famille. "Beaucoup de beau temps et une bonne santé", pour les personnes d'un âge avancé. D'autres personnes souhaitent de la sérénité, de la joie, plein d'amour et de la générosité pour 2021.