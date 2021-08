Nouvelle carte d'identité : trois choses à savoir sur le format désormais en vigueur

Les nouvelles cartes d'identité sont désormais plus petites. Leur taille n'excède pas celle d'une carte bancaire. "C'est plus pratique pour la ranger dans un portefeuille ou dans une poche", note un retraité. Côté sécurité, elles sont dotées d'une puce électronique et d'un QR code afin de faciliter la lecture automatique des données inscrites sur la carte et de détecter d'éventuelles fraudes si ces données ont été modifiées.

Outre cette authentification numérique renforcée, figurent sur la carte : nom de famille, prénom(s), sexe, nationalité, date et lieu de naissance, numéro du document et encore date d'expiration. Au dos, se retrouvent : l'adresse, la taille, mais aussi la date de délivrance de la carte. Comme pour le passeport, enfin, la photo du visage et les empreintes digitales apparaissent.