Nouvelle génération d’agriculteurs : la course aux hectares

Il fait partie de la nouvelle génération d’agriculteurs. Julien Lepeltier, 34 ans, actif sur les réseaux sociaux, est à la tête d’un élevage laitier très moderne. Brossage automatique et traite robotisées pour la centaine de vaches. Il a investi 700 000 euros en dix ans. Et pour rester compétitif, il a acheté 60 hectares. Sa ferme ne ressemble plus du tout à celle de son père. On est loin des petites fermes familiales des années 70, comme ici en Picardie. Deux fois moins de vaches et à peine 40 hectares.

En dix ans, 100 000 exploitations ont disparu. De moins en moins de fermes, mais celles qui restent sont plus grandes et de plus en plus spécialisées. On constate une montée en gamme. Avec l’essor du bio dont la surface a triplé en dix ans. Autre mutation, on travaille moins en famille. La ferme n’est plus un héritage convoité. Mais c’est un paradoxe : le métier reste attractif. Dans ce lycée agricole près de Nantes, les inscriptions ont bondi en 30 ans, avec de nouveaux profils.