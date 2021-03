Nouvelles restrictions : 46 millions de Français y gagnent

C'est un soulagement en Gironde ce vendredi matin. Pour le moment, le Sud-Ouest échappe au reconfinement. Mais sur le marché de Saint-Aubin-de-Médoc, on ne crie pas victoire pour autant. "Il y a que très peu de gens qui sont vaccinés, on ne peut pas être optimiste", a affirmé une habitante.

À quinze kilomètres de là, dans le centre de Bordeaux, on se réjouit quand même de gagner une heure de liberté le soir. Le couvre-feu passera samedi de 18 heures à 19 heures. "On gagne une heure, on gratte un peu", a confié une Bordelaise. De plus, en télétravail, on perd un peu le fil de la journée.